Çerkezköy TSO'dan üyelerine uzman desteği

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, bünyesine yeni hizmetler katmaya devam ediyor. Yaptığı hizmetlerle üyeleri için en verimli işleyişi sağlamak adına çalışmalar yapan Çerkezköy TSO, web sitesi üzerinden “Danışmana Sor” hizmetini hayata geçirdi. Birçok işletmenin en fazla bilgiye ihtiyaç duyabileceği üç alanı kapsayan online hizmet, üyelerin sorularına en hızlı dönüşü sağlamayı amaçlıyor.

Çerkezköy TSO “Danışmana Sor” hizmeti ile üyelerinin işini kolaylaştırmayı hedefliyor. Oda Üyeleri, Hukuk, İş Sağlığı ve Güvenliği, Mali Konular gibi destek gerektiren her konuda cerkezkoytso.org.tr adresi üzerinden iletişime geçip sorularına yanıt alabilecekler.



"Hızlı çözümler sunmayı amaçlıyoruz"

Covid19 süreci ile birlikte birçok kişi ve kurumun işleyişlerini online olarak gerçekleştirmeye çalıştığı salgın sürecinde “Danışmana Sor” uygulaması pek çok kişi için kolaylık sağlayacak. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yaptığı açıklamada, “Üyelerimiz için hizmetin en iyisini sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyor ve attığımız her adımı bu doğrultuda hedefliyoruz. Yaşadığımız pandemi süreci içerisinde hepimizin olduğu gibi bizlerin de başlıca düşüncesi sağlık. Bu durumda, üyelerimiz için işleyişi biraz olsun kolaylaştırmayı, sorularına mümkün olduğunca hızlı çözümler sunmayı amaçlıyoruz. İlgili konularda uzman desteği sağlamak adına oluşturmuş olduğumuz bu sistem için üyelerimiz web sitemiz üzerinden her zaman bizimle iletişimde olabilecekler” ifadelerini kullandı. Kozuva açıklamalarının devamında; “Çerkezköy TSO web sitesi üzerinden hizmetine başlamış olduğumuz “Danışmana Sor” uygulaması için emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başlatmış olduğumuz online hizmetin üyelerimiz için faydalı olmasını diliyorum” dedi.

