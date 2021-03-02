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Çorlu'da bisikletçilerden 'mazgal' isyanı

DHA

Çorlu'da bisikletçilerden 'mazgal' isyanı


Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bisikleti ile spor yaparken tekerleğin mazgala girmesi sonucu düşen Ufuk Damar'ın (43), burnu ve çenesi kırıldı, kafatası çatladı. Çorlu Demir Pedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, yenilemenin istedikleri gibi olmadığını, halen risk taşıdığını öne sürerek, "Tüm mazgalların tamamen kapalı olması lazım. Tekrar kazaya sebebiyet verebilir mazgallar. Bisiklet severler olarak şehirdeki tüm mazgalların değişmesini istiyoruz" dediler.
Çorlu Demir Pedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesi Ufuk Damar, bir hafta önce bisikleti ile spor yaparken Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bisikletinin ön tekerleğinin mazgala girmesi sonucu, takla atarak düştü. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Damar'ın burnu ve çenesinde kırıklar, kafatasında ise çatlak olduğu belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Damar, "Mazgallara takılan bisikletten düşüp, bu hale geldim. Mazgalların değiştirilmesini istiyorum" diye konuştu.
Çorlu Belediyesi, Damar'ın kaza yaptığı yerdeki mazgalları değiştirdi. Demir Pedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Serhat Altay ile dernek üyeleri kazanın olduğu yerde inceleme yaptı. Mazgallarda yapılan çalışmanın yetersiz olduğunu belirten Altay, "İstediğimiz gibi olmamış açıkçası. Halen bir risk durumu var. Tüm mazgalların bu şekilde olması gerekiyor ama tamamen kapalı olması lazım. Yetkililere buradan sesleniyoruz. Tekrar kazaya sebebiyet verebilir mazgallar. Bisiklet severler olarak şehirdeki tüm mazgalların değişmesini istiyoruz. Çünkü tek burada olan bir şey değil, tüm güzergahlarda var. Mazgalların ivedilikle değişmesi lazım. Bunu defalarca ilettik. Bunun için eylem bile yaptık, dernek olarak protesto ettik. Dilekçe bile verdik ama yetkililer sesimizi duymadı. Sadece gelip geçici önlemler alındı. Arkadaşımızın durumu şükür iyi. Başında çatlak var, yüzünde morluklar var" dedi.
'BİSİKLETE İLGİ HER GEÇEN ARTIYOR'
Bisiklete ilginin olduğunu ve pandemi döneminde daha da arttığını söyleyen Altay, derneklerinin 200 üyesi bulunduğunu kaydetti. Artık her ailede 2 bisiklet olduğunu söyleyen Altay, "Bisikletli yüzde 100 artmıştır. Toplu taşıma ve pandemi dolayısıyla bisiklet satışları da arttı. İnsanların bisiklete bakış açısı da değişti açıkçası. Her ailede bir, iki tane bisiklet var. Gençlere ve çocuklara bisikleti aşılıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Bisiklet kullansınlar, toplu taşımayı çok tercih etmesinler, bisiklet spor, sağlıktır" şeklinde konuştu. Kendileri için en büyük tehlikenin dar olan yollar, mazgallar ve bisikletin bir araç olarak görülmemesi olduğunu ifade eden Altay, "Sonuçta biz de bir aracız. Yollar da bizim ama maalesef insanımız bizim bisikleti benimsemiyor. Biz onlara ne kadar saygı göstersek de onlar bize göstermiyor. Sonuçta biz de spor yapmak için çıkıyoruz yollara, maalesef hak ettiğimizi göremiyoruz. Buna yolların kalitesizliğini de eklemek gerekir. Bir de mazgallar ile çukur yollarda ulaşım daha da kötü oluyor. Şehirdeki trafik çok kötü, insanların bize bakış açısı çok kötü" dedi.
Yaklaşık 50 yıldır bisiklet kullandığını söyleyen İbrahim Yenikalaycı da "Özellikle şehirlerin yapılanmasında mazgallar istenildiği gibi yapılmadığı için sürekli hem maddi hem manevi, ölümcül kazalarla karşılaşıyoruz. Yetkililerden buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.  DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2021-03-02 10:27:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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