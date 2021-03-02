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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Restoranları açan esnafı ‘Paket alışkanlığı’ endişesi sardı

İHA

Restoranları açan esnafı ‘Paket alışkanlığı’ endişesi sardı

Korona virüste yüksek riskli iller kategorisinde bulunan Tekirdağ’da aylar sonra ilk müşterilerini almaya başlayan esnafı vatandaşın paket servisi alışkanlığı endişesi sardı.
Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli iller arasında yer alan Tekirdağ’da restoran, lokanta ve kafeterya benzeri mekanlar 07.0019.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile hizmet vermeye başladı. Kararın açıklamasından sonra sabah erken saatlerde mekana gelen işletme sahipleri ve çalışanları, çok sevinçli olduklarını ama vatandaşların paket servisine alıştıkları için endişeli olduklarını dile getirdiler.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde restoran işletimcisi Bahattin Değiş yaptığı açıklamada, dünyanın bu süreçten çok etkilendiğini ifade ederek, “Özellikle gıda sektörü çok etkilendi. Kafe bar restoran gibi işletmelerde bu sürçten oldukça etkilendi. Bizim biraz avantajımız vardı. Paket servisi ile çarkı çevirmeye çalıştık. Ama tabi çok zor bir süreç, bu durum ile ne kadar iş yapabilirsin? Bizim gibi büyük işletmelerin kapalı olması büyük sıkıntılar oluşturdu. Gördüğünüz gibi sabah temizlikle başladık. Dükkanımızı sanki yeni açacakmışız gibi bir heyecanla işe başladık. Halbuki 1015 senelik esnafımız burada 15 yıldır Tekirdağ’a hizmet veriyoruz. Bütün ekip olarak bugün iş başındayız. Bu zor süreçleri inşallah aşacağız. Şu anda yüzde 50 kapasite ile başlatacağız” dedi.

“Millet olarak pakete alıştık”
Vatandaşların paket servisine alıştığını da ifade eden Değiş, “Uzun zamandır müşteri almadığımız için tabi millet olarak pakete alıştık. İşte evde telefonla arıyorlar biz paketimizi gönderiyoruz. Tabi bu vatandaşta alışkanlık yaptı. Bundan sonraki süreç nasıl sürecek. İçerideki servisimiz nasıl devam edecek bundan sonra göreceğiz. Paket yoğunluğumuz mu devam edecek, yoksa içeride mi devam edecek? Bunu zamanla göreceğiz inşallah. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu zor süreci atlatacağız inşallah” diye konuştu.

“Biz her zaman müşterinin buraya gelmesini bekliyoruz”
Süleymanpaşa ilçesinde yüzde 50 kapasite ile müşteri almaya başlayan başka bir işletmenin sahibi Ayhan Gündoğdu ise, “Paket servisi olarak çalıştık. Fakat bu süreçte çok zorlandık. Biraz yoğun geçti. Bazı günlerde de müşteriye yetişemedik. Çok zor ve sıkıntılı günlerdi. Biz açıktık ama kapalı olan arkadaşlarımız için daha zor günlerdi. Masalarımızın temizliğini, dezenfektanını yaptık. Müşterilerimizi bekliyoruz. Biz her zaman müşterinin buraya gelmesini bekliyoruz. Biz paket servisimizde devam ettireceğiz ama müşterilerimizi dükkana da bekleriz. Ama her dükkanında paket servisi için altyapısı yok. Gerçekten zor bir dönem inşallah geçecek” şeklinde konuştu.
Restoranlarda yemek yemeye gelen bazı vatandaşlar, “Çok sevinçliyiz. Sürekli dışarıda kaldırımlarda falan yemeğimiz yiyorduk. Şimdi burada yiyip hemen gideceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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