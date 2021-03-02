Müftülükten bilgisayar çalan hırsız yakalandı

Tekirdağ İl Müftülüğünden bilgisayar ve fare çalan hırsız yakalandı. 300 liraya satılan bilgisayar ise spotçudan bulundu.

Tekirdağ İl Müftülüğüne giren hırsız 1 adet laptop bilgisayar ve bilgisayara ait 1 adet fareyi çaldı. Bunun üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince olaya ilişkin araştırma işlemleri başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, olayı gerçekleştiren şahsın 50 yaşında M.B. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şahıs, Altınova Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Müftülük bilgisayarını spot dükkanına satmış

Şüpheli şahsın alınan ifadesinde bahse konu bilgisayarı ve fareyi spot dükkanında 300 TL karşılığında sattığını itiraf etti. Çalınan malzemeler iş yeri sahibinden eksiksiz olarak teslim alınarak, müftülüğe teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili olarak şüpheli M.B. isimli şahıs gözaltına alınırken, Spotçu işyerinin sahibine “Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi" suçundan adli işlem yapıldı.

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