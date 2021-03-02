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Turuncu kategorideki Tekirdağ'da esnaf, kurallara uyulmasını istedi

DHA

Turuncu kategorideki Tekirdağ'da esnaf, kurallara uyulmasını istedi


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloda, 'yüksek risk' grubunu temsil eden turuncu renk kategorisinde yer alan Tekirdağ'da lokanta ve kafeler, açıldı. Esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını heyecanla dinlediklerini belirtirken, Tekirdağ Lokantacılar Odası Başkanı Ali Kıral, kurallara uyacaklarını söyledi.
Tekirdağ, koronavirüs salgınında yüksek risk grubunu temsil eden turuncu renk kategorisinde yer alıyor. Kentte bulunan lokanta ve kafeler, bu sabahtan itibaren yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Tekirdağ Lokantacılar Odası Başkanı Ali Kıral, "Yüzde 50 de olsa açılmaktan mutluyuz. Sıkıntılarımız vardı. İnşallah bir daha kapanmamak dileğiyle sürecin devam etmesini istiyoruz. Buradan Tekirdağ halkımıza ve esnafımıza sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına mutlaka uymasını hatırlatıyorum. Vaka sayısı ne kadar az olursa o kadar rahat çalışırız "dedi.
`CUMHURBAŞKANI´NIN AÇIKLAMASINI HEYECANLA BEKLEDİM´
Esnaf ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın dünkü açıklamalarını heyecanla beklediklerini ifade etti. Restoran işletmecisi Volkan Nallar, "İyi bir gelişme oldu. Kapasitemizi yüzde 50'ye indirdik. Girişte müşterilerimizin ateşlerini ölçüyoruz, masalara dezenfektanlar koyduk.  Öngörülen kuralların hepsini uyguluyoruz. Özellikle vatandaşımızın ve  esnafımızın kurallara dikkat etmesini istiyorum. Hala sokakta çok sayıda insan görüyoruz. Kurallara uymayanlar, aslında bizim ekmeğimizle oynuyor. Esnaf olarak kurallara daha çok dikkat edeceğiz" diye konuştu.
`İNŞALLAH BİR DAHA KAPANMAYIZ´
Köfteci Orkun Şık da "İnşallah aynı durumları yaşamayız. Esnaf olarak çok büyük sıkıntı yaşadık. Yüzde 50 de olsa açılmamız olumlu, biraz rahatlarız. Bugün çok mutluyuz. Gördüğünüz gibi temizlik yapıyoruz. Çalışmalarımıza başladık. Kurallara uyarsak vaka sayısı azalır" dedi.. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-03-02 15:36:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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