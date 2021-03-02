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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli araçlarına bakım

İHA

Engelli araçlarına bakım

Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılmasını kolaylaştırmak adına bugüne kadar birçok projeye imza atan Ergene Belediyesi, ilçe genelinde akülü araç tedarik ettiği engelli vatandaşların araçlarına ücretsiz bir şekilde periyodik olarak gerekli bakım ve onarımı yapmaya devam ediyor.
Sevgi Kenti Ergene ilçesinde akülü engelli aracı tedarik ettiği vatandaşların arızalanan ya da bakımı gelen araçlarına ücretsiz bir şekilde bakım yapan ve arızaları onaran Ergene Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yenilenmiş bir şekilde akülü engelli araçlarını sahiplerine teslim ediyor.
Hepimiz birer engelli adayıyız anlayışından hareketle engellilerin sorunlarını ortadan kaldırmak ve engelli vatandaşlara duyarlılığı arttırmak adına çalışmalarını yürüten Ergene Belediye Başkanlığı engelli vatandaşlara vermiş olduğu akülü araçların bakım ve onarımını da yapmaya devam ediyor.
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene’de ki engelli vatandaşlara akülü engelli aracı tedarik ettikleri gibi akülü araçlara tamir desteğinde de bulunduklarını belirterek, “Ergene’de başı ağrıyanın da dişi ağrıyanın da yanındayız. Sağlık işleri müdürlüğü ekiplerimiz ihtiyacı olanlara hasta yatağı ve akülü tekerlekli sandalye tedarik etmeye devam ediyor. Ekiplerimiz bununla da kalmayarak daha önce verilen tekerlekli sandalyelerin periyodik bakımlarını da yapıyor. Arızalanan yada bakımı gelen akülü araçların vatandaşların evlerinden alan ekiplerimiz belediye atölyemizde tamir ve bakımını yaparak yenilenmiş bir şekilde akülü araçları sahiplerine teslim ediyor” dedi.
Başkan Yüksel, “Sağlık işleri müdürlüğümüz tarafından engelli vatandaşlarımıza tedarik ettiğimiz akülü araçların ilçemizde tamiratı ve bakım onarımına yönelik ciddi sıkıntılar söz konusuyken belediyemizin atölyesinde tamiratı, bakım ve onarımı yapılan engelli akülü araçlarımızı engelli vatandaşlarımıza ilk günkü gibi haliyle teslim ediyoruz” diye konuştu.

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