Ergene'de "tarım arazisine plastik sanayi istemiyoruz" tepkisi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi sınırları içerisinde yer alan Karamehmet Mahallesi'nde kurulmak istenen Plastik Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili basın açıklaması düzenlendi.

Ergene Belediye Başkan Vekili Erhan Baştak, Karamehmet Mahallesi'nde kurulmak istenen Plastik Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Sağlığın en büyük nimet olduğunu kaydeden Baştak, “Pandemi süreci bize öğretti ki sağlık sahip olduğumuz en büyük nimettir. Ayrıca bu süreç, gıda güvenliği ve tarımsal faaliyetlerin ülkeler için ne derece stratejik bir öneme sahip olduğunu da gösterdi. Her gün bu gerçekle yüzleşirken sürekli nüfus artışı yaşanan ilçemizde yerleşim yerinin yanında tarım alanlarında yapılmak istenen sanayi alanı için toplandık. Söz konusu alan 24 Ağustos 2009 tarihinde 1/20000 ölçekli planlarda tarım arazisi olarak planlara işlenmiştir. Ayrıca 1/25000’lik planlarda, il çevre müdürlüğü planlarında tarımsal niteliği birinci derecede korunması gereken alan olarak işlenen arazimiz, su kaynakları açısından da son derece önemlidir. Ülke geneline baktığımızda organik madde açısından ülke topraklarının iki, üç katı değere sahiptir. Böyle verimli alanlarda kurulması planlanan sanayi alanları, bölgedeki tarımsal faaliyetlere de zarar verecektir" dedi.

Başkan Vekili Erhan Baştak, yapılan sanayi faaliyetinden çıkan emisyon gazlarının halkın hayatını olumsuz etkileyeceğini savunarak, "İl Çevre Düzeni Planının plan notlarına göre sanayi tesisi yapılmak istenen alanlarda mevcut OSB alanlarının dolması teşvik edilmektedir. Söz konusu bölgenin çevreye vereceği, atıklar ve zararlar düşünülerek değerlendirilmeli, konuya hassasiyet gösterilerek tekrar ele alınmalıdır. Halkımızdan bu konuyla ilgili hassasiyet göstermelerini talep ediyor ve konunun takipçisi olduğumuzu bildirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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