Kırmızı ışıkta duran motosikletliyi metrelerce uçurdu

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde kavşaktan dönen otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen motosikleti metrelerce savurduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay Tekirdağ’ın Merkez İlçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Hürriyet Mahallesi Baykallar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göbekli kavşaktan dönen bir otomobil, önünde kırmızı ışıkta duran motosiklete çarptı. Hızını alamayan otomobil, önüne aldığı motosikleti bir süre savururken, o sırada motosikletten düşen sürücü ise kendi imkanlarıyla ayağa kalkmaya çalıştı. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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