Ergene'de meralar ıslah ediliyor

Ergene Kaymakamlığı, ilçede sürdürülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katkı sunmak adına ilçenin İğneler mahallesinde bulunan merada ıslah çalışması gerçekleştirdi.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, İğneler mahallesinde öngörülen mera alana verimin arttırılmasına yönelik yapılan proje kapsamında Tekirdağ İl Tarım Müdürü Oktay Öcal ve Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Süleymanoğlu ile birlikte İğneler mahallesi merasına gübre atım faaliyetine katıldı.

İğneler Mahallesi Muhtarı Halit Dindar ile mahalle sakinlerinin de katıldığı programda İğneler merasının ıslah edilmesi için meraya gübre atıldı.

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