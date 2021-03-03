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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arkadaşları tarafından 72 bin lira dolandırıldı

İHA

Arkadaşları tarafından 72 bin lira dolandırıldı

Tekirdağ’da arkadaşları tarafından kendisinden habersiz adına şirket açıldığını iddia eden bir kişi, 72 bin TL borcu olduğu ortaya çıkınca dolandırıldığını anladı.
Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.G. isimli bir kişi 1 yıl önce arkadaş ortamında tanıştığı A.E. tarafından dolandırıldığını iddia etti. Adına şirket açıldığını ve bu şirketin 72 bin 836 TL borcu olduğunu söyleyen mağdur vatandaş; F.Ö, A.E ve İ.A adlı 3 kişiden şikayetçi oldu.
Emniyet ekiplerinin olayla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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