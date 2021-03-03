Ayaklarından bağlayıp çuvala koydukları köpeği ölüme terk ettiler

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yol kenarında çuval içinde ölü bulunan köpeğin, ayaklarından bağlandığı ve eziyete maruz kaldığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 6 gün önce Hacıevhat Mahallesi eski Keşan yolu mevkiinde bir vatandaş, yol kenarında çuval içine konulmuş telef olan köpeğe rastladı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yol kenarına atılan köpeğin, ayaklarından bağlandığı ve eziyete maruz kaldığı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen Malkara Belediyesi ekipleri, köpeğin cesedini olay yerinden kaldırdı.

Olaya tepki gösteren Malkara sakini havyan sever Ümran Yoran, “Ayaklarından bağlanmış, çuval içine konulmuş köpeği ölü vaziyette bulmuşlar. Bu kadar güzel bir ortamda bu köpeğin ölmesi reva mı? Çok yazık. Durum nedir bilmiyorum. Böyle bir şey olmasın artık biz bıktık. Kuyruğundan bacaklarından gördüğüm kadarıyla çok güzel bir hayvanmış. Lütfen bütün insanlardan biraz olsun saygı bekliyorum” diye konuştu.

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