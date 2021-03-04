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Mağdur vatandaş CHP’li Başkanı CHP’li Başkana şikayet etti: Şikayeti duyan başkan kaçmaya çalıştı İmamoğlu’na şikayet ettiği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı vatandaşı umursamadı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanını İmamoğlu’na şikayet etti İmamoğlu’nun ziyaret ettiği Tekirdağ’da kırmızı kategori endişesi

İHA

Mağdur vatandaş CHP’li Başkanı CHP’li Başkana şikayet etti: Şikayeti duyan başkan kaçmaya çalıştı İmamoğlu’na şikayet ettiği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı vatandaşı umursamadı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanını İmamoğlu’na şikayet etti İmamoğlu’nun ziyaret ettiği Tekirdağ’da kırmızı kategori endişesi

Kalabalığın arasına dalan mağdur vatandaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na şikayet etti. Başkan Kadir Albayrak ise şikayeti umursamadan uzaklaşmaya çalıştı. Ayrıca İmamoğlu’nun ziyareti sırasında Tekirdağ’ın en yoğun caddesinde kalabalıklar oluşurken, şehrin koronada kırmızı kategoriye yükselmesinden endişe ediliyor.
Tekirdağ’a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile Süleymanpaşa ilçesinde çarşı esnafını ziyaret etti. Ziyarette İmamoğlu, kalabalığın arasında kendisine yaklaşan bir vatandaşı dinledi. Evi belediye tarafından yıkılan mağdur vatandaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı, İmamoğlu’na şikayet ederek, “Beni evimden attılar” dedi. İmamoğlu’na şikayet edilen Albayrak ise vatandaşı umursamadan oradan uzaklaşmaya çalıştı.

“Böyle biri değildir” dedi ama başkan uzaklaşmaya çalıştı
Kadir Albayrak’ı İmamoğlu’na şikayet eden vatandaş, “Her şey güzel olacak dediniz ya. Kadir başkan beni hiç dinlemiyor. Sizin dinlemenizi rica ederim. Şurada evim vardı, 3 yıl oldu yıkılalı. Tam 3 yıl oldu. Ayrıca belediye orada parktan para kazanıyor. Ben 3 yıldan beri kira veriyorum. Başkan, 'mahkemede ne işiniz varsa görün' dedi. Artı dünyada 5 milyonda bir gözüken çocuğumda rahatsızlık var. ABD ve İngiltere neler yapıyor. Biz neler yapıyoruz. Beni evimden attılar. Bir kere bile dinlemedi beni başkan” derken, buna karşılık İmamoğlu’nun “Böyle biri değildir” dediği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Kadir Albayrak ise İmamoğlu’nu çekip vatandaşın söylediklerini umursamadan yoluna devam etti.

Tekirdağ’a kırmızı alarm endişesi oluştu
Ayrıca yüksek riskli iller arasından bulunan Tekirdağ’da İmamoğlu’nun çarşı esnafı ziyareti sırasında yoğun kalabalıklar oluştu. Sosyal mesafenin tamamen unutulduğu ziyarette, İmamoğlu vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Tekirdağ’ın en kalabalık caddesinde oluşan yoğun kalabalıklar nedeniyle şehrin korona virüste çok yüksek iller kategorisine yükseleceğinden endişe ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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