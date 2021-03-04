Süleymanpaşa iki yeni sahil şeridine kavuşuyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Cumhuriyet Mahallesi Alkaya Mevkii’nden başlayıp Değirmenaltı Mahallesi’ne bağlanan sahil şeridi ile Altınova Mahallesi’nin baştan aşağı yenilenen sahilinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Alkaya Mevkii olarak bilinen bölgeden başlayarak Değirmenaltı sahiline kadar uzanan yeni sahil yürüyüş ve bisiklet yolunda gerçekleştirilen çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. Diğer yandan, Altınova Mahallesi sahil şeridinde karaya doğru uzanan çatlaklar ve yarılmalara karşı gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları sonrası üstyapı faaliyetleri de hız kazandı.

Her iki bölgedeki çalışmaları da yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları günbegün yerinde takip ederek gelinen nokta ile ilgili bilgi alıyor.

Çalışmaların son aşamaya geldiği her iki sahil şeridi projesinin de yaklaşan yaz mevsimi için hazır hale getirilmeye çalışıldığını belirten Başkan Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Süleymanpaşa’mız, büyük bir deniz potansiyeli olan ancak yıllardır değerlendirilmeyen ve kasaba görünümüne mahkûm edilmiş bir haldeydi. Alkaya’dan Değirmenaltı Mahallesi’ne uzanan ve sıfırdan oluşturduğumuz yeni sahil yolu ve su sporları merkezi projemiz ile Altınova Mahallemizde yürüttüğümüz sahil yenileme çalışmamız tamamlandığında, şehrimiz bambaşka bir görünüme kavuşacak. Sahil şeridi uzunluğumuzu yaklaşık 3 kat arttıracağımız projelerimizle Süleymanpaşa, kıyı şeridini en etkin şekilde kullanabilen, turistik potansiyelini en üst düzeyde hayata geçirmiş bir şehir olarak gerçek anlamda Trakya’nın incisi olacak. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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