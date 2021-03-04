Tekirdağ'da kurulacak Plastik Organize Sanayi Bölgesi ÇED toplantısı, gerginlik nedeniyle yapılamadı



Onur KAYA/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesine yapılması planlanan 200 tesisli Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı, çevrecilerin karşı çıkması üzerine yaşanan gerginlik nedeniyle yapılamadı. Çevreciler, yanlarında getirdikleri ekmek ve buğdayı temsilcilerin bulunduğu masaya bırakarak, 'Trakya'yı yok etmeyin" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdür Yardımcısı Yalçın Karaca, "Biz yatırımcı değiliz. İsteyen fikrini söyleyebilir' diyerek toplantıyı iptal etti. Plastik Sanayiciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (PAKOP), Ergene ilçesinin Karamehmet Mahallesi'nde, 200 tesisli 2 milyon 800 bin metrekarelik alana Plastik Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışma başlattı. Ergene'de bugün bir otelde halkın yanı sıra çevreciler ile sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu tartışıldı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Barosu Başkanı Sedat Tekneci, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Yalçın Karaca ile PAKOP yetkililerinin katıldığı toplantı, yaşanan gerginlik nedeniyle iptal oldu.

`ÇEVRECİLER ÇED TOPLANTISI YASAL DEĞİL´

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile çevreciler tesisin tarım alanına yapılmasının planlandığını iddia ederek, "Trakya´da sıkıntılar artıyor. Yapılması planlanan bölge, 1´ci sınıf tarım alanıdır ve Ergene Koruma Havzası içerisindedir. Su problemi nedeniyle toplulaştırma yapılan bir alandır. Biz, sanayiye karşı değiliz. OSB'ler ve boş alanlar varken, devletin tarım reformu kaynaklarını kullanarak toplulaştırma yapılan tarım arazilerine sanayi yapılması kabul edilemez. Çevreye duyarlıyız ve gelecek nesillere yaşanabilir bir ülke bırakmak istiyoruz. Bu ÇED toplantısının yapılması usulüne yönelik itirazlarımız var" diyerek tepki gösterdiler.

'İTİRAZIMIZI YAPACAĞIZ'

Tekirdağ Baro Başkanı Avukat Sedat Tekneci, doğa ve çevrenin korunması gerektiğini belirterek, "Ergene'ye kooperatifin gelmesi ve sanayinin kurulmasıyla birlikte 30 bin kişilik ek bir alan olacak. Plastik ve petrol ürünlerinin doğada çözülemeyeceğini düşündüğümüzde tesis bölgeye bir çevre felaketi getirecektir. ÇED raporuna itirazda bulunduk. İtirazımız sonuçlanmadan Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun tartışılması yapılması yasal değil. Bu toplantının da itirazımız sonuçlanmadan yapıldığı için 2´ci bir toplantı iptali başvurusu daha yapacağız. Tekirdağ, barosu olarak Çerkezköy'de yapılması planlanan termik santralde bilirkişi raporu ve yürütmeyi durdurma kararını da mahkemeye emsal sunacağız" dedi.

`YATIRIMCI DEĞİLİZ´

Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdür Yardımcısı Yalçın Karaca, toplantıda yaşanan tartışmalar üzerine herkesin fikrini söylemeye hakkı olduğunu belirtti. Karaca, "Biz yatırımcı değiliz. Bakanlığımızın ÇED yönetmeliğinde yer alması nedeniyle halkın ve sivil toplum kuruluşları ile diğer tarafların katılımıyla toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Burada bulunmamız `projenin kabul edildiği´ anlamına gelmiyor. Kişisel olarak ve sivil toplum kuruluşları olarak görüşlerinizi, dile getirebilirsiniz. Katılmak isteyen arkadaşlar kalabilir. ÇED süreci ile ilgili dile getirdiğiniz itirazlarınızı bakanlığımıza biz ileteceğiz. Endişelerinizi ve neden istemediğinizi söyleyiniz. Hepsini not alalım. Bunların hepsini kayıt altına alıp bakanlığa gönderelim. Bakanlığımız da bu süreci değerlendirecektir. Arkadaşlar tutanaklarını ya da itirazlarını bize vermeleri ve bizim de o tutanakları kayıt altına almamız toplantının yapıldığı anlamına gelmektedir. Arkadaşlar söz alarak görüşlerini dile getirebilirler" diye konuştu.

ÇEVRECİLER MASAYA EKMEK VE BUĞDAY BIRAKTI

Toplantı salonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile PAKOP temsilcilerini bulunduğu masaya çevrecilerin ekmek ve buğday bırakarak, "Buğdayın üstüne beton olmaz. Biz ekmeğimize ve buğdayımıza sahip çıkıyoruz. İstanbul'u yok edenler, Trakya'yı da yok etmesinler" demeleri üzerine tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çevre Şehircilik Bakanlığı Tekirdağ İl Müdür Yardımcısı Yalçın Karaca, sunumlara geçilmeden toplantının iptal olduğunu açıkladı. Bunun üzerine katılımcılar ile dinleyiciler salonu terk etti. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Ergene Onur KAYA

2021-03-04 17:48:32



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