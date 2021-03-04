Çerkezköy TSO’nun online eğitimine yoğun ilgi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından her sene gerçekleştirilen ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören eğitimler 2021 yılında online olarak başladı.

Geçtiğimiz yıllarda yüz yüze verilen eğitim seminerlerini Covid19 sebebiyle dijital platforma taşıyan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, “İş Hayatının Gerçeği İş Stresi” konulu verimli bir eğitim gerçekleştirdi.

Stresle başa çıkabilmenin yolları, stresin hayatımızdaki psikolojik ve fiziksel belirtileri ve bireylerin hayatını birçok açıdan etkileyen stresin kişilerdeki etkisini en aza indirmenin yolları gibi konu başlıkları ile uygulamalı bir eğitimi geride bırakan Çerkezköy TSO, üyeleri için vereceği eğitimlere Mart ayında devam ediyor olacak.



İş hayatının gerçeği “iş stresi” eğitimi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın online olarak ev sahipliği yapmış olduğu eğitim, Dr. Burcu Yiğit tarafından gerçekleştirildi. Stresle hayatımızın her noktasında karşılaştığımızı ve bu durumun bireyler için olumlu ve olumsuz birçok yönünün olduğunu vurgulayan Dr. Burcu Yiğit, konuyu tüm detaylarıyla ele aldığı eğitimde stresli olay ve durumların fırsat olarak ele alınması gerektiğini vurguladı. Özellikle iş yaşamında karşılaşılan ve strese sebebiyet veren tüm durumlar için etkin çalışma yönteminin gerekliliği, rol belirsizliğinin azaltılması, evden çalışma imkanı sağlanması, ödüllendirme yöntemi olması ve çalışanlar arası ayrım yapılmamasını dile getiren Yiğit, iş stresiyle başa çıkabilmede en etkili yolun kurum içi motivasyon aktiviteleri olduğunu ve bireylerin öncelikleri konusunda kendilerine bir sıralama belirlemeleri gerektiğinin altını çizdi. Eğitime stresin özel yaşama etkisiyle devam eden Dr. Burcu Yiğit; bireyin özel yaşamında da kendisine hobi edinmesini, spor ve egzersiz yapmasını, iş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi kurmasını ve zamanlarını iyi değerlendirip öz farkındalık sağlamalarının kendileri için stresin fiziksel ve psikolojik belirtilerini en aza indirmelerinde büyük kolaylık sağlayacağını belirtti. “İş Hayatının Gerçeği İş stresi” konulu eğitimin sonunda yapılan uygulama ile katılımcılar, stres düzeylerini belirleyen sorulara yanıtlar vererek yaptıkları puanlamalarla kendi stres düzeyleri hakkında genel bilgiler edindi. Eğitim süresince geri bildirimlerin fazla olması ve katılımcıların aktif bir şekilde eğitime dahil olmaları keyifli, aynı zamanda verimli bir online eğitim gerçekleşmesine olanak sağladı.



Eğitimler devam edecek

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bahar döneminde ücretsiz olarak gerçekleşmeye devam edecek olan tüm online eğitimler için Çerkezköy TSO sosyal medya hesapları üzerinden eğitimleri takip etmek mümkün.

Katılım sağlamak isteyenler ise; gerekli bilgileri ve başvurularını cerkezkoytso.org.tr adresi üzerinden yapılabilecekler.

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