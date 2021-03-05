Sokakta durdurulan şüpheli şahıstan kokain çıktı

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde şüpheli şahıstan kokain maddesi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Süleymanpaşa ilçesinde şüpheli bir şahsı durdurdu. Durdurulan E.D isimli şahsın üzerinden, daralı 1.4 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili E.D. yakalanarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

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