Tekirdağ’da yeni nohut çeşitleri için çalışmalar başladı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Saray İlçesinde yeni nohut çeşitlerinin yaygınlaştırılması projesi ile parseller kontrol edildi.

Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ilçede gerçekleştirilecek olan yeni nohut çeşitlerinin yaygınlaştırılması projesi ile ilçeye bağlı Çayla ve Kurtdere mahallelerinde çalışmalar yapılıyor. Mahallerde kurulacak olan nohut demonstrasyon parsellerinin kontrolleri Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.