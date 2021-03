Süleymanpaşa Belediyesi 9. Muhtarlar Buluşması gerçekleşti

Süleymanpaşa Belediyesi 9. Muhtarlar Buluşması, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Süleymanpaşa’ya bağlı 74 mahallenin muhtarlarının tamamına yakınının katılım gösterdiği toplantıya ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verirken, gerçekleştirilmesi planlanan yatırım ve hizmetlerle ilgili de muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Şenol Karaküçük, Hüseyin Uzunlar, Gökhan Saygı ve Sabri Çınar da toplantıda hazır bulunurken, birim müdürleri muhtarların talep ve önerilerini not ederek, sorularını yanıtladı.

Süleymanpaşa Belediyesi 9. Muhtarlar Buluşması, korona virüsü salgını tedbirleri eşliğinde gerçekleşirken, Başkan Yüksel, yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın muhtarlara özel olarak hazırlanan hediyeleri takdim etti.



“Verimli bir toplantı geçirdik”

Toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, verimli bir toplantı geçirdiklerini dile getirerek, “Süleymanpaşa’mızda, Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışıyla birlikte başladığımız Muhtarlar Buluşması toplantılarının dokuzuncusunu gerçekleştirdik. Muhtarlarımızla her zaman birebir iletişimdeyiz. Ancak belirli aralıklarla hem muhtarlarımızı bir araya getirmek ve aralarındaki iletişimi güçlendirmek hem de belediye olarak muhtarlarımızın kendi mahalleleri ile ilgili talep ve beklentilerini not etmek, planlamak ve sırasıyla yerine getirmek için bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde bir araya geldiğimiz toplantıda, şehrimizde gerçekleştirdiğimiz proje ve hizmetler hakkında bilgi vererek, muhtarlarımızın talep ve beklentilerini değerlendirdik. Verimli geçen toplantımızda muhtarlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Hanım muhtarlarımıza 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hediye takdiminde bulunduk. Bu vesileyle hanım muhtarlarımızın ve tüm Süleymanpaşalı hanım kardeşlerimizin, büyüklerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

