Çorlu'da kafedeki hırsızlık güvenlik kamerasında

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Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında bir kafeteryaya giren 2 şüphelinin dolaplardaki malzemeleri çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan ikili, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çorlu ilçesi Çamlıbel Caddesi´nde, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde, kapalı olan bir kafeteryaya giren 2 kişi, dolaptaki malzemeleri alıp, kaçtı. Sabah iş yerini açan kafeterya sahibi, malzemelerin olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, malzemeleri çalan şüphelilerin Ö.A. ile Ç.B. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikili, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-03-05 12:04:57



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