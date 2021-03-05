Kız çocuğunu taciz eden şüpheli, 250 saatlik görüntü izlenerek yakalandı

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Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde 10 yaşındaki A.Y. adlı kız çocuğunu takip ederek, bindiği asansörde elle tacizde bulunduğu iddia edilen Orhan Ö. (24), kurulan özel ekip tarafından çevredeki 65 güvenlik kamerasına ait 250 saatlik görüntü incelenerek yakalandı.

Taciz olayı, önceki gün Şeyhsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gitmek için asansöre binen 10 yaşındaki A.Y. adlı kız çocuğu, tanımadığı bir kişinin elle tacizine uğradı. Çocuğun durumu anlatması üzerine anne emniyete giderek, şikayetçi oldu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Çocuğun ifadesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kurularak, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Özel ekip, çevredeki 65 güvenlik kamerasına ait 250 saatlik görüntüyü inceledi ve şüphelinin Orhan Ö. olduğunu belirledi.

EVİNDE YAKALANDI

Şüpheli, Ergene ilçesindeki evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Benzer suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen Orhan Ö., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-03-05 12:16:42



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