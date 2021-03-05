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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İHA

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da malzeme taşırken elektrik akımına kapılan bir işçi, hayatını kaybetti.
Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Binanın 3. katına malzeme taşıyan Yusuf Tutal adındaki bir işçi, taşıdığı malzemenin elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan Tutal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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