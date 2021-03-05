Ergene zabıtasından dinamik denetim modeli uygulaması

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetleme modeline uygun olarak Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyetlerine başlayan iş yerlerinde denetimlerde bulundu.

Pandemi döneminde denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdüren Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kontrollü normalleşme döneminde denetleme modeline uygun olarak Ergene’nin tüm mahallelerini sokak sokak gezerek faaliyetlerine başlayan iş yerlerine uyarılarda bulundu. Ergene Belediyesi Zabıta ekipleri faaliyetlerine devam eden işletmelerin yanı sıra özellikle kısıtlama dönemi sonrası yeniden açılan iş yerlerini ziyaret ederek alınan tedbirleri kontrol etti ve dikkat edilmesi gereken kurallarla ilgili uyarılar gerçekleştirdi.

Yapılan denetimle ilgili olarak Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamasında, “İçişleri Bakanlığımız tarafından 81 il valiliğine 14 maddelik yeni bir genelge gönderildi. Kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçildi. Bu genelgeye göre Zabıta ekiplerimiz ilçemizde gerekli denetimlerde bulunarak dinamik denetim modelinde ilk uygulamalarını yaptı. Zabıta ekiplerimizin yapmış olduğu uygulamalarda esnaflarımız uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirildi ve gerekli uyarılar yapıldı. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeriz, bu hepimizin elinde” dedi.

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