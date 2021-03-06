Kısıtlamanın kalktığı Tekirdağ'da sahilde yürüyüş yaptılar

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ (DHA)- TEKİRDAĞ'DA, kontrollü normalleşme kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı ilk cumartesi gününde, vatandaşlar sahil kenarlarına giderek, yürüyüş yaptı.

Koronavirüs risk haritasında 'yüksek risk' grubunda turuncu renkte yer alan Tekirdağ'da, sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı ilk cumartesi gününde, vatandaşlar sahil kenarlarına giderek, yürüyüş yaptı. Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte, cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu dikkat çekti. Bazı vatandaşlar, sahil kesiminde yürüyüş yaparken, bazıları da çocuklarını parklara götürerek, vakit geçirdi. Kent genelindeki denetimlerde, vatandaşlardan maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları istendi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-03-06 14:02:09



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