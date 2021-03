AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığından, ABD’deki Erdoğan düşmanlığına cevap

ABD’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca bir reklam panosuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine bir ilan verilmesi neticesinde, dünyanın çeşitli yerlerinden Cumhurbaşkanını destekleyen sevgi mesajları paylaşılmaya devam ediyor.

Bosna Hersek’te dev bir panoda “Love Erdogan” yazılı bir görselin sosyal medyada yayılmasının ardından, “Love Erdogan” sloganı yeni bir akıma dönüştü ve bu etiketle on binlerce paylaşım yapıldı. Bununla birlikte birçok şehirdeki meydanlarda da “Love Erdogan” yazılı pankartlar görülmeye başlandı.

İlk önce sosyal medya üzerinden bu akıma katılan AK Parti Tekirdağ İl Teşkilatı’nın sonraki adımı ise, parti binasına “Love Erdogan” yazılı büyük bir pankart asmak oldu.

Konu ile ilgili açıklama AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, “ABD’deki FETÖ’cü alçaklar tarafından verilen reklama cevap görüyorsunuz Bosna’dan geliyor, İstanbul’dan Tekirdağ’dan geliyor. Bilhassa Bosna’dan böyle bir davranış görmek bizleri çok mutlu etti. Hem ülkemizin ne denli büyük bir ülke olduğunu hem de Cumhurbaşkanımızın bir dünya lideri olduğunu bir kez daha hep birlikte görmüş olduk. Cumhurbaşkanımız yalnızca bizim ülkemizde değil, dünyanın her yerinde on binlerce insan tarafından seviliyor. Elbette bu sevginin kaynağı, onun liderliğinde bütün dünyada mazlumlara yardım etmiş ve zalimlerin karşısında ezilenlerin yanında yer almış olmamızdan geliyor. Biz de Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizi bu akımla birlikte bir kez daha ifade etme fırsatı bulduk. Bütün kirli oyunlara karşılık hamdolsun biz daha da güçleniyor ve dünyada daha da seviliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.