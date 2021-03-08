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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronanın durdurulamadığı ilde endişe dolu görüntüler

İHA

Koronanın durdurulamadığı ilde endişe dolu görüntüler

Bir haftada 100 bin kişide görülen vaka sayılarında Tekirdağ’da 111 bin 19 olurken, şehirde endişe veren görüntüler devam ediyor.
27 Şubar5 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarında 111 bin 16 olan Tekirdağ’da korona virüs durdurulamıyor. Korona virüsün yükseliş gösterdiği Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde güneşin yüzünü gören vatandaşlar kendini dışarıya attı. Sahil alanda ve çarşıda vahim görüntüler oluşurken, gazetecilere açıklamada bulunan bazı vatandaşlar insanların artık dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Bunun önünü almak çok zor”
Vatandaşlar, “Bazı bilinçli insanlar var ama bunun yanında bilinçsiz daha çok. Bu durumda insanların birbirini koruması çok zor. Bu önlemler sıklaşmadığı sürece, bunun önünü almak çok zor. Sadece insanlarla olmuyor bu. Hükümet olarak, valilik olarak bir takım önlemler alınması lazım. İnsanlara bırakılmaması lazım bazı şeylerin. Çünkü bizim insanımız anlamaz. Rahatlığı gördüler mi hemen gevşiyorlar” dediler.
Tekirdağ’da soğuk havalarda insanların evlerinde oturduğunu dolayısıyla insanların birbirlerine temas etmediklerini ifade eden başka bir vatandaş ise “Bundan dolayı da virüs yayılma etkisini düşürmüştü. Ancak yavaş yavaş havalar güzelleşmeye başladı. İnsanlarda artık biraz rahat davranıyor. Bununla birlikte sayılar günde güne arttı. Zaten haritaya baktığımızda rengimiz turuncudan kırmızıya dönüştü” ifadeleri kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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