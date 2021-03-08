Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttı

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ (DHA)- TEKİRDAĞ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde narkotik polis ekipleri, kadınlara karanfil ve uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirici broşür dağıttı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara üzerlerinde uyuşturucuyla mücadelede ve kadına yönelik şiddet konularında bilgilendirici broşürlerin bulunduğu karanfiller dağıttı. Kadınlar, bu özel günde polis ekiplerinden karanfil almaktan mutlu olduklarını dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-03-08 14:16:54



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