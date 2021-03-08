Seracılıkta Kadın Eli projesi için ilk kazma vuruldu: 60 aileye gelir kapısı açılacak

Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Süleymanpaşa Kaymakamlığı ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile Süleymanpaşa’da kadın istihdamına katkı yapacak önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Seracılıkta Kadın Eli isimli proje ile 60 dönüm üzerine kurulacak olan seralarda alım garantili üretim gerçekleştirilerek, en az 60 aileye iş imkânı sağlanacak. Seracılıkta Kadın Eli projesinde kurulan seralar gelir durumu düşük, ihtiyacı olan ailelere tahsis edilecek ve seraların tüm ekipmanları proje ile temin edilerek isteklilere seracılık konusunda eğitimler verilecek. Proje, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından da destekleniyor.



“Üretilen ürünler kamunun ihtiyaçlarını karşılayacak”

Proje ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa’mızda alım garantili 60 dönüm sera projemizin müjdesini geçtiğimiz aylarda vermiştim. Kısa süre önce çalışmalarına başladığımız bölgede hayata geçireceğimiz projemizde bugün ilk kazmayı vurduk. Şehrimizde yaşayan en az 60 ailemizin yararlanacağı seramızda üretilen ürünler, kamu kuruluşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak sağlamasının yanı sıra, dar gelirli vatandaşlarımıza da gelir kaynağı olacak. Şimdiden Süleymanpaşa’mıza hayırlı olsun” dedi.

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