Otoyolda yanan motosiklet saniyeler içinde küle döndü

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Tekirdağ'da meydana gelen olayda, seyir halindeyken alev alan bir motosiklet yandı.

Edinilen bilgiye göre, Berkan Ç. yönetimindeki 34 BJ 237 plakalı motosiklet seyir halindeyken birden alev aldı. Dumanları fark eden Berkan Ç., yanan motosikleti yol ortasında bırakıp durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmeyi başardı fakat yanan motosikletten geriye sadece külleri kaldı.

Konuyla ilgili emniyet ekiplerinin başlattığı soruşturma işlemleri sürüyor.

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