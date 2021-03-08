Yeni normalleşme döneminde dinamik denetimler devam ediyor

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan otogarda korona virüs salgını sebebiyle yapılan dinamik denetimlerde araçlar sürücüleri ve yolcular maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıldı.

Çerkezköy ilçesindeki otogarda Korona virüs salgınıyla mücadelede virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında denetim yapıldı. İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban başkanlığında yapılan denetimlere İlçe Jandarma Komutanı Serkan Engin, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Öner, İlçe Sağlık Müdürü Olcay Palak, Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Bozdağ, Çerkezköy Şoförler Odası Başkanı Mustafa As ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları kontrol edildi. Okul servislerinin de denetlendiği uygulamada mesafeli oturma planı, HES kodu sorgulama, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

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