Prof. Dr. Ertuğrul: Şeker hastalığından her yıl yaklaşık 30 bin kişi ayağını kaybediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Ertuğrul: Şeker hastalığından her yıl yaklaşık 30 bin kişi ayağını kaybediyor

DHA

Prof. Dr. Ertuğrul: Şeker hastalığından her yıl yaklaşık 30 bin kişi ayağını kaybediyor


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ (DHA)ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Türkiye'de yaklaşık 400 bin civarında ayağında yara olan şeker hastası bulunduğunu belirterek, "Her yıl yaklaşık 20 ile 30 bin şeker hastası bu nedenle ayağını kaybediyor, yani bir uzuv kaybı yaşanıyor" dedi.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Türkiye'de ayağında yara bulunan yaklaşık 400 bin şeker hastası olduğunu, bu hastaların pandemi nedeniyle hastanelere gitmeye korktuklarını söyledi. Ertuğrul, "Bu insanlar özellikle pandemi sürecinde hastanelere gitmekten korktuklarından dolayı, şeker hastalığıyla ilişkili kan şekeri düzenlerini kontrol ettiremedi. Ayaklarında ciddi problemler gelişti ve bunların tedavilerinde aksamalar yaşanmaya başladı. Ayrıca yine biliyoruz ki her yıl yaklaşık 20 ile 30 bin şeker hastası bu nedendenle ayağını kaybediyor, yani bir uzuv kaybı yaşanıyor. Ve bilimsel çalışmalar göstermiştir ki bu hastaların yarısı ne yazık ki şeker hastalığının komplikasyonlarının çok daha hızlı gelişmesi nedeniyle 3 yıl içerisinde yaşamlarını yitiriyor" dedi.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ile 'Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Sempozyumu' düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Ertuğrul, "Bu sempozyumdan tüm şeker hastalarına, lütfen ayağınıza iyi bakın, eğer bakmazsanız bu sizin yaşamınızı tehdit edebilir ve unutmayın şeker hastalarının kaderi değildir diyabetik ayak. Önlenebilir bir komplikasyondur. Ayağınıza iyi bakarsanız bu komplikasyonun gelişmesini engelleyebilirsiniz" diye konuştu.
'DÜZENLİ AYAK BAKIMI ÖNEMLİ'
Hastalığın önlenmesi için düzenli ayak bakımının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, şunları söyledi: 
"Öncelikle bu hastalar şeker hastalığı tanısı konulduğu andan itibaren mutlaka düzenli ayak bakımları yaptırmalılar. Yani ayaklarında herhangi bir sorun olup olmadığını bu konunun uzmanlarına başvurarak öğrenmeliler ki bu aşamada podologlar yani tıbbi ayak bakım uzmanları çok önem taşıyor. Eğer bir sorunla karşılaşırlarsa o soruna yönelik ülkemizde çok az da olsa bazı merkezler var. Bu merkezlerde uzmanlar, hastaların sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Bu merkezlere başvurabilirler. Üniversite hastanelerinde ve özel hastanelerde de bu tür merkezler var. Oralara başvurup sorunlarını çözmeye çalışmalılar. Yani doktor, doktor dolaşmaktansa tüm doktorların bir arada bulunduğu kronik yara bakım ve diyabetik ayak merkezlerine başvurarak sorunlarını çözmeleri en akıllıca çözüm olur, en akıllıca yol olur. Öteki türlü doktor, doktor dolaşarak doktorlara başvurduklarında her doktor kendi penceresinden baktığından dolayı bazı sorunlar ötelenebiliyor ve sonuçta bu ayak kaybıyla sonuçlanabiliyor. Bunu engelleyebilmenin yolu öncelikle ayak bakımı, şeker regülasyonu, yani kan şekerlerini kontrol etmek, bir problem geliştiğinde ise bu konuda uzmanlaşmış merkeze başvurmak."
'HASTALIĞIN TEMELİ KAN ŞEKERİNİN DÜZENSİZ OLMASI'
Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, hastalığın temelinde şekerin düzensizliği olduğunu belirterek, "Bu hastalığın temeli aslında kan şekerinin düzensiz olması ve çok yüksek seyrediyor olması. Yani şeker hastalarının kan şekerleri yüksek seyretmeye başladığında vücutta birtakım tahribatlar meydana geliyor. Bunlara 'böbreğe yansıdı şeker', 'göze yansıdı şeker' deniyor. Bir de ayakta özellikle sinir sisteminin iletiminin bozulmasına bağlı olarak his kayıpları veya dolaşım sisteminin yani kan damarlarının bozulmasına bağlı olarak da dolaşım hasarları meydana geliyor. Biz gün boyu ayaklarımızın üzerinde yürüyoruz, ciddi bir basınç alıyor ayaklar. Bir süre sonra bu hem dolaşımın bozulması hem de sinirsel iletimin bozulması ayaklarda patolojik bir deformiteye, yani ayakta şekil bozukluklarına yol açabiliyor. Orada farkına varılmadan ülserler gelişebiliyor. İnsanlar güzel ayakkabı diye bazı ayakkabıları giymeye çalışıyorlar. Evlerinde yalınayak dolaşıyorlar, ayaklarına birtakım şeyler batabiliyor. Özellikle bu kış mevsiminde ayaklarındaki soğukluk hissini gidermek için kalorifere, sobaya veya ısıtıcıya yaklaştırıyorlar, yakabiliyorlar. Çünkü hissetmiyorlar aslında ayaklarını. Bu tür problemlerle yaralar açılıyor. Yine şeker hastalığının dokularda yaratmış olduğu harabiyet nedeniyle bu yaralar iyileşemiyor. Bu yaraları iyileştirmek için özel birtakım yara bakım yöntemlerinin kullanılması gerekir. Hastalar bunu bilmediklerinden dolayı kantaron yağı veya çevreden duydukları farklı merhemlerle, pomatlarla veya antiseptik solüsyon diye bildikleri birtakım solüsyonlarla bu yaralarını tedavi etmeye kalkıyorlar. Ve içinden daha da çıkılmaz bir hale gelebiliyor yara. Sonra infekte olduğunda özellikle iltihap kaptığında da ki zaten ayak kayıplarının yüzde 60´ı o yaralarda gelişen infeksiyondur, tedavi edilemez bir pozisyona geliyor ve en sonunda ne yazık ki hastalar ayaklarını kaybediyorlar" diye konuştu.  DHA-Sağlık Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-03-09 09:55:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 bin liralık telefonu 20 gündür kayıptı, bulununca “insanlık ölmemiş” dedi
YEREL HABERLER 3 bin liralık telefonu 20 gündür kayıptı, bulununca ...
Malkara'da jandarmadan okul servislerine sıkı denetim
YEREL HABERLER Malkara'da jandarmadan okul servislerine sıkı denetim
Kadın polislere idari izin Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan kadın personele çiçek dağıttı
YEREL HABERLER Kadın polislere idari izin Tekirdağ İl Emniyet Müdürü ...
Yeni normalleşme döneminde dinamik denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Yeni normalleşme döneminde dinamik denetimler devam ...
Otoyolda yanan motosiklet saniyeler içinde küle döndü
YEREL HABERLER Otoyolda yanan motosiklet saniyeler içinde küle döndü
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Seracılıkta Kadın Eli projesi için ilk kazma vuruldu: 60 aileye gelir kapısı açılacak
YEREL HABERLER Seracılıkta Kadın Eli projesi için ilk kazma vuruldu: ...
Kadınlara 8 Mart jesti: 1 gün izinli sayıldılar
YEREL HABERLER Kadınlara 8 Mart jesti: 1 gün izinli sayıldılar
Kadınlar gününde sıraya giren yaşlı delikanlılar gülümsetti Polis kadınlara dağıttı, yaşlı delikanlılar sıraya girip erkekler günü talebinde bulundu
YEREL HABERLER Kadınlar gününde sıraya giren yaşlı delikanlılar ...
Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttı
Koronanın durdurulamadığı ilde endişe dolu görüntüler
YEREL HABERLER Koronanın durdurulamadığı ilde endişe dolu görüntüler
Tuza dikkat
YEREL HABERLER Tuza dikkat
Bakan Soylu, Çorlu'da Güvenlik Toplantısı'na katıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Çorlu'da Güvenlik Toplantısı'na katıldı
İçişleri Bakanı Soylu Tekirdağ'da
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu Tekirdağ'da
AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığından, ABD’deki Erdoğan düşmanlığına cevap
YEREL HABERLER AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığından, ABD’deki Erdoğan ...
Virajı alamayan otomobilin ağaca çarptığı feci kaza kamerada
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobilin ağaca çarptığı feci kaza ...