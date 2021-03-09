Belediye personeline Afet ve Acil Durum eğitimi

2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı etkinlikleri kapsamında Afet ve Acil Durum (AFAD) Tekirdağ İl Müdürlüğü ile Ergene Belediyesi ortaklığında Ergene Belediyesi personeline Afet farkındalık eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 2021 yılının Türkiye’de Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Ergene Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Tekirdağ İl Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan çalışma kapsamında Ergene Belediyesi çalışanlarına afet eğitim verildi.

Ergene Belediyesi Ulaş Düğün Salonu’nda gerçekleşen eğitimde afet eğitimcisi ve aynı zamanda Ergene Belediyesi zabıta memuru olan Emre Bayraktar afet ve acil durum planı, afet ve acil durum çantası, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet ve acil durum anında ilk 6 saatin önemi, afet sigortası, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları gibi konuları içeren afet bilinci, arama ve kurtarma, yangın, ilk yardım, gönüllülük, kimyasal biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehdit ve tehlikeler, sivil savunma gibi başlıklarda eğitim verildi.

Pandemi nedeniyle gruplar halinde verilen eğitimler sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “İçişleri Bakanlığımızca 2021 yılının Türkiye’de Afet ve Eğitim Yılı ilan edilmesiyle birlikte, Tekirdağ İl AFAD ve Acil Durum Müdürlüğünce yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında belediye personelimize eğitim verildi. Gerçekleşen eğitimde belediye personelimize hayat kurtaran bilgiler verilerek Afet ve acil durumlarda neler yapılması gerektiğini aktarıldı. Yaşadığımız şehrin deprem bölgesi olduğunu hiçbir vatandaşımız unutmamalı. Bu konuda tüm vatandaşlarımız bu bilgilere sahip olmalıdır” dedi.

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