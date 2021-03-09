Uzaktan eğitime hayırseverlerden tablet desteği

Tekirdağ Valiliğince uzaktan eğitime 250 adet tablet desteği sunan ve okullarda güçlendirme çalışmaları yapan hayırsever iş insanlarına plaket takdim edildi.

Çerkezköy İlçesinde faaliyet gösteren bazı firmalar tarafından okullarda güçlendirme çalışmaları ve öğrencilere tablet desteği nedeniyle Tekirdağ Valiliğinde tablet teslim ve plaket takdim töreni düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş ve hayırseverlerin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda tablet teslim ve hayırseverlere plaket takdim töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Yıldırım, “Firmamız sağ olsun, eksik olmasınlar. Öğrencilerimizi ulaştırılmak üzere tabletler hibe etmişler. Bu sayede 250 öğrenci daha sayenizde uzaktan eğitime erişme konusunda bir kolaylık yaşayacak. Sizlerin güçlendirdiği okulların her birinde okuyacak olan bütün çocuklarımızın bu vatana, millete, tüm insanlığa faydalı olacaklar inşallah. Bunda sizin katkınız hiçbir zaman unutulmayacaktır. Orada eğitim alacak çocuklarımızın hepsinin üzerinde sizlerin de emeği olacak” dedi.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban ise,”Başarılı olan, uzaktan eğitime devam eden 2 bin 228 tane ihtiyaç sahibi öğrenci tespit ettik. Şuana kadar bin 900 tane dağıttık. Az bir açığımız kaldı. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından Vali Yıldırım, tarafından hayırsever iş insanlarına eğitim ve öğretime yaptığı katkılardan dolayı plaket taktim etti.

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