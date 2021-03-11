Böbrek yetmezliğinde erkek tanı önemli

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 11 Mart Dünya Böbrek Günü münasebetiyle yapılan açıklamada erken tanının önemine vurgu yapıldı.

11 Mart Dünya Böbrek Günü kapsamında yapılan açıklamada, kronik böbrek hastalığı (KBH), dünyada ve ülkemizde salgın, halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu vurgusu yapılırken, KBH sık görülen, morbidite ve mortalite oranları yüksek olan, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, sağlık bütçelerine büyük yük getiren, farkındalığı ve erken tanısı düşük olan, buna karşın erken tanı konulduğunda önlenebilen veya ileri evrelere seyri yavaşlatılabilen bir hastalık olarak ifade edildi.



Erken tanı önemli

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkân vermemektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar, hastalığın farkındalığının yüzde 10’un altında olduğunu göstermiştir. Türk Nefroloji Derneği (TND) tarafından yapılan Türkiye Kronik Böbrek Hastalığı Prevalans Çalışmasına (CREDIT) göre ülkemizde her 67 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğu ve KBH’nin farkındalığının yüzde 2’nin altında olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin hastalığının farkında olmaması sebebiyle son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte kötü yaşam kalitesi ile hastanın sağlığını tehdit etmekte, engellilik ve ölüm oranlarının artmasına neden olmaktadır. Kronik böbrek hastalığının tanısı oldukça kolay ve ucuzdur. Kanda kreatinin ve idrarda protein ölçümü tanının büyük oranda konulmasını sağlar. Bakanlığımız böbrek sağlığı konusunda toplum bilincini arttırmak, kronik böbrek hastalığında erken tanının önemini vurgulamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla her yıl düzenli olarak sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimler ve halka yönelik bilgilendirme programları kapsamında çeşitli etkinlikler yürütmektedir” denildi.

Kronik böbrek hastalığından korunmak için şunlara yapın:

“Düzenli egzersiz yapın. Sağlıklı beslenin ve vücut ağırlığınızı koruyun. Tuzu azaltın, yeterli sıvı alın. Sigara içmeyin. Ağrı kesici ilaçlardan kaçının. Kan basıncınızı ve kan şekerinizi düzenli olarak ölçtürün. Risk grubunda iseniz böbreklerinizi düzenli olarak kontrol ettirin.”

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