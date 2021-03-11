İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla 2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak belirlenmesinin ardından Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde de afet eğitimleri başladı.

Düzenlenen afet farkındalık eğitimi Kaymakam Atilla Selami Abban’ın katılımları ile Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Engin, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İl Afat Müdürü Recep Erol, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri katıldı.



"Deprem öldürmez bina öldürür"

Afet Eğitim Seferberliği ile ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla 2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak belirlendiğini ve ülkemizde “Afet Eğitim Seferberliği” ilan edildiğini belirten Kaymakam Atilla Selami Abban, “Afet eğitim faaliyetleri, 2021 yılında “Türkiye Afet Eğitim Yılı” programı dahilinde daha etkin bir şekilde devam edecektir. Afet farkındalık eğitimleriyle başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor” dedi.

‘Deprem öldürmez, bina öldürür’ gerçeğini hatırlatan Kaymakam Abban, “Bu eğitimlerle oluşturacağımız farkındalık sayesinde vatandaşlarımızın bir çivi çakarken, bir binaya girerken dahi afet riskini düşünmesini istiyoruz. Her türlü afete karşı hem devlet hem de vatandaş olarak hazırlıklı olmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Kaymakam Abban konuşmasının ardından İl Afet Acil Durum Müdürü Recep Erol ve 8 kişilik ekibine, AFAD Deprem Simülasyon Tırı ekibine oluşturdukları farkındalık ve çalışmalar için teşekkür etti. Bu kapsamda muhtarlar, İlçe Müftülüklerine bağlı personel, din görevlileri ve Çerkezköy Afet Gönüllülerine Afet Farkındalık Eğitimi verilmeye gün boyu devam edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.