Marmara Denizi'nde yunusların dansı dronla görüntülendi

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bir grup yunus, dronla görüntülendi.

Tekirdağ'da fotoğrafçı Yavuz Kuğu, Şarköy ilçesi açıklarında dronla görüntü çektiği sırada bir grup yunus görüntüledi. Yunusların akrobatik hareketleri renkli görüntülere sahne oldu. Su yüzüne çıkıp dans eden yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu. Yunusları görüntüleyen Kuğu, "Yunuslar denizde görsel şölen sundular" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-03-11 14:11:14



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