Şarköy Belediye Başkanı Var, koronavirüse yakalandı



ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi Belediye Başkanı Alpay Var, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Var, "Covid19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumumun iyi olduğunu bildirmek isterim. Tedavi sürecim evde devam edecek" dedi.

Şarköy Belediye Başkanı CHP'li Alpay Var, yaptığı yazılı açıklamayla Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Tedavisinin evinde sürdüğünü belirten Var, açıklamasında "Covid19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumumun iyi olduğunu bildirmek isterim. Tedavi sürecim evde devam edecektir. En kısa zamanda sağlıklı günlerde yeniden birlikte olmayı umut ediyor, herkesin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak hastalığa karşı önlem almasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

PERSONELDE KORONAVİRÜS ÇIKTI, KOOPERATİF KAPATILDI

Öte yandan Şarköy Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi'nde bir personelin Covid19 testinin pozitif çıkması üzerine, diğer çalışanlar önlem amaçlı evlerinde karantinaya alındı. Kooperatiften yapılan açıklamada, "Kooperatif personelimizde Covid19 vakasına rastlanmış olup, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kooperatifimiz bugün itibarı ile 10 gün süre ile kapatılmıştır. Bu süre zarfında tüm kredi işlemleri ve talep dilekçeleri durdurulmuştur" denildi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Sarköy DHA

2021-03-11 14:26:13



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