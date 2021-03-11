Tekirdağ’da yağan kar kısa süreli sevinç yaşattı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Tekirdağ’ın Malkara ile Keşan ilçesi arasında yağan kar kısa süreli sevinç yaşattı.



Malkara Keşan yolu üzeri Danişment Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, yola çıkan sürücüleri şaşırttı. Sosyal medyada yapılan paylaşımı gören vatandaşlar ise kar yağışı olduğuna inanamadı. Yaklaşık 1 saat süren kar yağışıNIN etkisini kaybettiği gözlendi. Öte yandan Malkara kuzeyinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü.

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