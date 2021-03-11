İhracat trenine kaçak binmek isteyen 2 mülteci akıma kapılarak yandı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinden Bulgaristan’a gitmek için kaçak yollardan ihracat trenine binmeye çalışan 2 mülteci yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Tren İstasyonu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu 2 mülteci, saat 19.30 sularında tren istasyonuna gelerek, ihracat trenlerinden birine binmek istedi. Trenlerin üstüne çıkan 2 mülteci de yüksek gerilim hattına kapıldı. Olay yerinde bulunan görevliler, 112 Sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Yanan mülteciler vagon içerisine düşerken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun çabası sonucunda mülteciler kurtarıldı. 112 Sağlık ekipleri, mültecileri Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Henüz kimliği belirlenemeyen 2 Suriye uyruklu mültecinin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde işlemlerini sürdürürken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.