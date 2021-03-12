Tekirdağ’da gıda ve toplu tüketim yerleri denetlendi

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gıda satış ve toplu tüketim işletmelerinde risk esaslı denetimler sürüyor.

Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda denetimleri devam ediyor. Ekiplerce ilçede bulunan gıda satış ve toplu tüketim işletmelerinde risk esaslı denetimler ve korona virüs ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemi dinamik denetim sürecinde rehberlik edici denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde hijyen, temizlik ve gıda güvenliği ön planda tutulurken, aynı zamanda “Gıdanı koru sofrana sahip çık. İhtiyacın kadar al geleceği çöpe atma" yazılı bilgilendirme posterleri dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.