Afet eğitimleri sürüyor

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü teknik personellerince Çerkezköy ilçesinde 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, ilçe protokolü, muhtarlar, din görevlileri ve AFAD gönüllülerine dört bölüm halinde Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi. Eğitimin gerçekleştiği toplantı salonunda korona virüs tedbirleri kapsamında maske mesafe kurallarına riayet edildi. Eğitimde katılımcılara, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması, afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

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