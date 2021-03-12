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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da Hazreti Ömer Camii’nin açılışı yapıldı

İHA

Tekirdağ’da Hazreti Ömer Camii’nin açılışı yapıldı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde hayırseverlerin yaptırdığı 800 kişi kapasiteye sahip Hazreti Ömer Camii’nin açılışı gerçekleştirildi.
Hayırsever vatandaşların yaptırdığı 800 kişilik Hazreti Ömer Camii’nin açılışına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıtkı Zehin, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, İl Müftüsü İsmail İpek ve Hazreti Ömer Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Erkul katıldı. Davetlilerin kurdele kesimi ile caminin açılışı gerçekleştirildi.
Camii açılışında konuşan Vali Yıldırım, "Tuğlasına tuğla katan, fayansına fayans ekleyen herkesten Allah razı olsun. Hayrın büyüğü, ufağı diye bir şey yok. Ufakları bir araya getirdiğiniz zaman kocaman bir hayır olur. Allah mübarek etsin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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