Evinde kaçak sigara üretirken yakalandı

Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TERKİDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde evinde kaçak sigara üreten C.A., jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veliköy Mahallesi'nde yaşayan C.A.'nın evine kaçak sigara ürettiği ihbarı üzerine baskın düzenledi. C.A., sarma makinesi ile sigara üretirken yakalandı. Adreste yapılan aramada, C.A.'nın atölyeye çevirdiği oda içerisinde tam otomatik sigara sarma makinesi, kompresör, 102 kilo kıyılmış tütün, 2 bin adet tütünle doldurulmuş içime hazır makaron ve 70 bin adet boş makaron ele geçirildi.
C.A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2021-03-12 17:58:36
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