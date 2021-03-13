Tekirdağ'da minibüsle hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı

ŞENOL AKSOY/ SARAY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Çukuryurt Mahallesi Kavşağı´nda meydana geldi. Çerkezköy´den Vize yönüne giden Nurettin S. yönetimindeki 41 UT 859 plakalı hafriyat kamyonu ile Nesemi A.´nın kullandığı, 43 UV 861 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, devrilen minibüsün sürücüsü Nesemi A. ile 5 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Saray Şenol AKSOY
2021-03-13 14:24:11
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