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Tekirdağ'dan Çanakkale'ye 57'nci Alay yürüyüşü başladı

DHA

Tekirdağ'dan Çanakkale'ye 57'nci Alay yürüyüşü başladı


Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ (DHA)ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla destan yazan `57'nci Alay' anısına 'Vefa Yürüyüşü´ne katılan 57 gönüllü, Tekirdağ'dan Çanakkale'ye uğurlandı.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla 57 gönüllünün temsili olarak Çanakkale'ye düzenleyecekleri `57'nci Alay Vefa Yürüyüşü´ için Tekirdağ'da valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ile gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 57 gönüllü, Malkara istikametine doğru yürümeye başladı. Yola çıkanları vatandaşlar ilgiyle izleyerek alkışladılar.
`ÇANAKKALE ZAFERİ, DÜNYA TARİHİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİ´
Törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Aziz milletin yüksek irade ve sarsılmaz inancıyla kazandığı Çanakkale Zaferi hem milli tarih hem de dünya tarihini yeniden şekillendirdi. Çanakkale Savaşı'nın ne olduğunu ne anlama geldiğini hiçbir zaman unutmamalı, unutturmamalıyız. Başka milletlerin bu topraklar üzerindeki birtakım emellerine ulaşmak için yapmış olduklarının bugün de farkına varmalıyız" dedi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Çanakkale'de 106 yıl önce destan yazıldığını dile getirdi. 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz ise Çanakkale ruhuna bütün Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu vurguladı. 
 DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-03-13 14:43:45

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