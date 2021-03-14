Kaybolup tekneyle kıta değiştiren inatçı kedi bulundu Denizin ortasında sahibine teslim edildi

Zonguldak’ta ortadan kaybolan kedinin tekneyle Tekirdağ’a gittiği ortaya çıktı. Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçen inatçı kedi, denizin ortasında sahibine teslim edildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir balıkçının kedisi kayboldu. Kedisini bir türlü bulamayan balıkçı, kedinin başka balıkçıların teknesiyle gitmiş olabileceğini düşünerek, son zamanlara başka illerden ilçeye gelen balıkçıları aramaya başladı. Çeşitli telefonlaşmalar sonucunda kaybolan kedinin Asya kıtasında bindiği tekneyle Avrupa kıtası sınırlarındaki Tekirdağ’da olduğu öğrenildi.

Tekirdağ’a geldiği tekneyi de terk eden inatçı kedi, Süleymanpaşa Limanında bir süre gezindikten sonra İdris Şeremet’in kaptanlığını yaptığı balıkçı teknesine bindi. Kedinin hamile olduğunu fark eden Şeremet, bir süre kediyi besledi. Daha sonra kedinin Zonguldak’ta bir balıkçıya ait olduğunu öğrenen Şeremet, Karadeniz’e balık avlanmaya çıkacağı sırada kayıp kediyi de yanına aldı.

Karadeniz’de buluşan iki balıkçı teknesi iyice yanaştıktan sonra denizin ortasında kedi sahibine teslim edildi. Kedinin sahibi de buna karşılık, İdris Şeremet’e bir kasa balık hediye ederek teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.