Hayvanseverlerden müze tepkisi: "Ceset Müzesi istemiyoruz” CHP’li belediyeden hayvan severleri kızdıran proje

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvanseverlerden müze tepkisi: "Ceset Müzesi istemiyoruz” CHP’li belediyeden hayvan severleri kızdıran proje

İHA

Çorlu Belediyesi'nin ilçeye tahnit müzesi yapmak için çalışmalara başladığını açıklaması hayvanseverleri kızdırdı. Pek çok derneğin ortak imzası ile yapılan açıklamada 'ceset müzesi istemiyoruz' denildi.

Hayvanseverlerden müze tepkisi: "Ceset Müzesi istemiyoruz” CHP’li belediyeden hayvan severleri kızdıran proje

Çorlu Belediyesi’nin ilçeye tahnit müzesi yapmak için çalışmalara başladığını açıklaması hayvanseverleri kızdırdı. Pek çok derneğin ortak imzası ile yapılan açıklamada ‘ceset müzesi istemiyoruz’ denildi.
Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu, Doğa ve Hayvan Severler Derneği, İstanbul Göktürk Hayvan Sevenler Derneği, Çanakkale Lapseki Çardak Hayvan Sevenler Derneği, Edirne Bir El Bin Nefes Derneği, Kırklareli Doğayı Hayvanları Koruma Derneği, İnegöl Doğayı Hayvanları Koruma Derneği, Malatya Doğa Ve Hayvanlar İçin El ele Derneği, Çanakkale Kepez Doğayı ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından yapılan ortak bildiri ile ilgili olarak açıklamada bulunan ve Çorlu’da kurulacağı açıklanan müze ile ilgili değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşan Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi ve Doğa ve Hayvan Severler Derneği Başkanı Ahmet Güneş, “Doğanın koruyucusu olan, doğal yaşamın devamını, ekolojik dengeyi sağlayan yaban hayvanlarının öldürülmesi ve üstüne marifetmiş gibi cesetlerinin müze adı altında sergilenmesi kabul edilemez. Hiçbir sebeple bu vahşet meşrulaştırılamaz” dedi.
Ahmet Güneş, “Avcılık nedeni ile soyu tükenme noktasına gelmiş yaban hayvanlarımızın ya da yurt dışında binlerce dolar harcanarak öldürülmüş yaban hayvanlarının cesetlerinin tahnitlenerek, doldurularak insanlarımıza, çocuklarımıza müze adı verilecek katliam binasında sergilenmesi insan onuruna, vicdanlara ihanettir. 21.yüzyılda hiç bir ihtiyaç olmamasına rağmen spor adı altında yapılan avcılık sonucunda ormanları temizleyen, ağaçları hastalıklardan koruyan, bitkileri yenileyen, filizlenmeye katkıda bulunan yaban hayvanlarının katledilmesi sonucunda orman ağaçlarını hastalıklar sarmıştır. En önemli değerlerimizden olan ve yalnızca ardıç kuşunun dışkısı ile filizlenen ardıç ağacı, ardıç kuşunun avcılarca soyunun tüketilmesi sonucu artık yetişmemektedir. Devlet laboratuvar koşullarında ardıç filizi yetiştirmek için milyonlar harcamaktadır. Kanatlı yaban hayvanlarının yok edilmesiyle ekinleri zararlı böcekler, hastalıklar sarmış olup ilaçlama için milyarlar harcanmaktadır. İlaçlama nedeniyle ekinler, su kaynakları, doğa, tüm hayvanlar ve insan da zehirlenmektedir. Yaşama böylesine büyük zararlar veren avcılığın bir de öldürülen hayvanları sergileyerek adeta özendirilmesine karşı çıkanlar bu güne kadar kurulmak istenen ceset müzelerini engellemişler; saygın belediyeler, resmi kurumlar bu tür girişimlere izin vermemişlerdir” diye konuştu.
AGüneş ayrıca, “Dünyamıza, ekolojik çevreye bir çok insandan daha fazla katkısı olan yaban hayvanlarının cesetlerini sergilemek isteyenlerin, geçmişte bozulmamış insan cesetlerini kasaba kasaba gezdirip sergileyerek para kazanan zalimlerin yaptığından bir farkı yoktur. ‘Çocuklarımız görmediği hayvanları görecek’ gibi bir müze mazereti üretmeye çalışmak ise kurnazlık, aklımızla alay etme girişimidir. Teknolojiyi av meraklısı zatlardan çok daha iyi bilen çocuklarımız dünyada yaşamasına hala izin verilen sınırlı sayıda hayvanı zaten belgeseller, 3D filmlerle izlemekte, tanımaktadır. Duyarlı ebeveynler, çok meraklıysa çocuklarını doğa gezisine götürür; gözlem yapmasını, fotoğraf çekmesini sağlar, doğa ve hayvan sevgisini aşılar. Günümüzde yaşanan Korona felaketinin de doğayı ve yaban hayvanlarını katleden, sergileyen, satan insanlar yüzünden yaşandığı, sergilenmesine izin verilmediği için yıllardır mahzenlerde tutulan bu tahnit hayvan cesetlerinin de hangi bakterileri ürettiğinin bilinmemesi ve yeni tip hastalıklara neden olabileceği de ayrı bir araştırma konusu ve çok önemli bir sağlık riskidir. Tüm bu nedenlerle Çorlu Belediyesi ve ilgili kişi ve kurumları bu çağdışı girişimden bir an önce vazgeçmeleri konusunda uyarmayı bir insanlık görevi olarak görüyor, tüm Çorluluları saygın belediyelerin izin vermediği bu ceset müzesi girişimine karşı sesini yükseltmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müdür Parıltı, yüz yüze eğitime başlayan okulları inceledi
YEREL HABERLER Müdür Parıltı, yüz yüze eğitime başlayan okulları ...
Kaymakam Taşçı yüz yüze eğitime başlayan öğretmen ve öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam Taşçı yüz yüze eğitime başlayan öğretmen ve ...
Pandemi döneminde Trakya sanayisinin merkezinde 56 fabrika açıldı
YEREL HABERLER Pandemi döneminde Trakya sanayisinin merkezinde 56 ...
Kaybolup tekneyle kıta değiştiren inatçı kedi bulundu Denizin ortasında sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Kaybolup tekneyle kıta değiştiren inatçı kedi ...
Öğrenciler üzerlerine düşen saksıdan kıl payı kurtuldular
YEREL HABERLER Öğrenciler üzerlerine düşen saksıdan kıl payı ...
Mıcıra kapılan motosiklet taklalar attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mıcıra kapılan motosiklet taklalar attı: 1 yaralı
Babasının cenazesinde kalp krizi geçiren adam öldü
YEREL HABERLER Babasının cenazesinde kalp krizi geçiren adam öldü
Ters şeride giren at arabası korkuttu
YEREL HABERLER Ters şeride giren at arabası korkuttu
Tekirdağ’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
'Arkadaşlarla buluşacağım' diyerek evden çıkan gençten haber alınamıyor
YEREL HABERLER 'Arkadaşlarla buluşacağım' diyerek evden çıkan ...
Babasının cenaze töreninde, kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Babasının cenaze töreninde, kalp krizinden öldü
Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Çorlu'da trafik kazası: 2 yaralı
Tekirdağ´da park halindeki otomobil alev alarak yandı
YEREL HABERLER Tekirdağ´da park halindeki otomobil alev alarak yandı
Önünde piknik yaptıkları araç cayır cayır yandı Araçtan geriye demir yığını kaldı
YEREL HABERLER Önünde piknik yaptıkları araç cayır cayır ...
Tekirdağ'dan Çanakkale'ye 57'nci Alay yürüyüşü başladı
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan Çanakkale'ye 57'nci Alay yürüyüşü ...
Tekirdağ'da minibüsle hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da minibüsle hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 ...
Hindistan'dan gelen gemiler, Tekirdağ'a yanaşmaya başladı
YEREL HABERLER Hindistan'dan gelen gemiler, Tekirdağ'a yanaşmaya ...
Kamyonla minibüs çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonla minibüs çarpıştı: 6 yaralı