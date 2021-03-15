İl Sağlık Müdürü Kalkan: “Maske, mesafe ve hijyen şuan aşı kadar kıymetli”

Korona virüsle mücadele hayatını kaybeden sağlık çalışanları için Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Mevlidi Şerif okutuldu ve pilav ikramı yapıldı. Mevlidi Şerife katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, “Maske, mesafe ve hijyen şuan aşı kadar kıymetli” dedi.
Korona virüsle mücadele bir yılı geride kalırken, bu mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Orta Camii’nde Mevlidi Şerif okutuldu ve ardından vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu. Mevlidi Şerif programına vatandaşların yanı sıra sağlık çalışanları da katıldı.
"Aşı kadar kıymetli"
Camideki Mevlidi Şerif Programına katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, “Pandemi döneminde hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımız adına bu mevlidi şerif ile onları unutmadığımızı, onların önünde saygıyla eğildiğimizi ifade etmek için bugün böyle bir etkinlik düzenlendi. Süleymanpaşa Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünce bu güzel anma etkinliğinde bulunuyoruz. Bu tür etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Uğruna mücadele ettiğimiz halkımızın bizimle beraber, bu mücadeleyi sırtladığını görmemiz bizi memnun edecektir. Bu mücadelede bize kuvvet verecektir. Maske, mesafe ve hijyen şuan aşı kadar kıymetli” dedi.
Mevlidi Şerif programına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de katılarak hayatını kaybeden sağlık çalışanları için dua ettiler.
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