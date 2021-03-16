Kavşakta kaza: 3 yaralı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi mevkiinde kalan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Bahattin B. sevk ve idaresindeki 59 ACE 444 plakalı otomobil, kavşakta Koray K. yönetimindeki 59 PH 996 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Bahattin B., diğer araç sürücüsü Koray K. ile yanındaki yolcu Tolga K. yaralandı. Yaralılar ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Tolga K., ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Trafik akışı tek şeritten devam ederken, olay yerine gelen polis ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı.

Yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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