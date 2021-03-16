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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönül Elçileri sağlıkçıların bayramını kutladı

İHA

Gönül Elçileri sağlıkçıların bayramını kutladı

Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Elçileri ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık kuruluşlarına ziyarette bulunarak sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.
Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı’nın da katıldığı programda, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tekirdağ Şehir Hastanesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi, ilçedeki özel hastane ve sağlık kuruluşları ziyaret edildi.
Tüm sağlık çalışanları adına sağlık kuruluşlarının yöneticilerine gerçekleştirilen ziyaretlerde, sembolik olarak çiçek ve küçük hediyeler takdim edildi.

“Haklarını ödeyemeyiz”
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı, “14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, özellikle son bir yıldır salgınla mücadelede yaptıkları fedakarlıklarla gönüllerimize giren sağlık çalışanlarımızın bayramlarını İl ve İlçe Sağlık Müdürlerimiz başta olmak üzere, başhekimlerimiz ve diğer sağlık yöneticilerimiz nezdinde kutladık. Bugün ayrıca Orta Cami’de Korona virüsü salgını mücadelesinde hayatını kaybeden sağlık şehitlerimiz için bir mevlit organize ettik. Haklarını asla ödeyemeyeceğimiz sağlıkçılarımıza bir kez daha şükranlarımızı iletiyor, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyoruz” dedi.

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