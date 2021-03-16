Çorlu'daki tren kazası davasında ek bilirkişi raporu: Menfezler ve borular yetersiz(2)



TCDD'NİN DAVAYA MÜDAHİL OLMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmada, TCDD avukatlarının görüntü izleme ve davaya mağdur sıfatıyla müdahil olma talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Kazada torunu Oğuz Arda Sel'i kaybeden dede Mehmet Öz, söz verilmesi üzerine "Bu davada doğru gitmeyen birçok şey görüyorum. Sizden devlet olarak tüm sorumluları yargı önüne getirmenizi istiyorum" dedi. Mağdur avukatları da bilirkişi raporlarında, TCDD'nin üst yönetiminin sorumlu olduğunu iddia ederek, kusurlu bulunan makamlardakilerin tespit edilmesini, organizasyon şemasının belirlenmesini ve bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Avukatlar, bir isim listesini de mahkemeye sundu.

Daha sonra mütaalasını açıklayan savcı, mevcut bilirkişi heyetine hukukçu ve iş güvenliği uzmanı atanarak mevcut sanıkların kusurlu olup olmadığının araştırılmasını, katılan avukatlarının verdiği ve içerisinde üst sorumluların yer aldığı dilekçenin savcılığa gönderilerek, tefrik dosyasına ihbar sayılmasını talep etti.

Tutuksuz sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un suçlamaları kabul etmediği duruşma, bilirkişi heyetinin ek raporunun savcılığa gönderilmesine karar verilerek, 7 Eylül gününe erteledi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2021-03-16 17:26:31



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